В четверг, 22 марта, юбилей отмечает музыкант и композитор Валерий Сюткин. Впервые на сцену он вышел ещё будучи школьником: играл на бас-гитаре и барабанах. Тогда подростки исполняли песни The Beatles, Deep Purple, LEd Zeppelin, Slade, Smokie. Уже после службы в армии началась профессиональная карьера Сюткина. Известность пришла к нему, когда он стал фронтменом группы «Браво». Композиции из альбомов «Стиляги из Москвы», «Московский бит», Live in Moscow и «Дорога в облака» до сих пор очень популярны. После ухода из «Браво» Сюткин продолжал успешно выступать, многие его песни стали хитами. В 2009 году музыкант получил звание «Заслуженный артист России». В 2017 году он дебютировал в качестве автора пьесы и актёра, представив зрителям моноспектакль «Восторг». Творческий путь Валерия Сюткина — в фоторепортаже RT.