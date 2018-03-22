Скрипач Гидон Кремер солирует в программе Транссибирского Арт-фестиваля

Высокие ноты, четкая ритмика и повторяющиеся мотивы — принципы американского минимализма главенствуют в творчестве нашего современника Филипа Гласса . Массовой аудитории композитор известен музыкальным сопровождением таких фильмов, как «Шоу Трумана», «Тайное окно» и «Левиафан». Вчера один из его концертов репетировал Новосибирский симфонический оркестр.

В концерте для скрипки и виолончели солируют музыканты с мировым именем. Гидон Кремер и его коллега, а также спутница жизни Гиедре Дирванаускайте. Известный скрипач впервые выступает в рамках фестиваля. Ностальгические прелюдии Вайнберга и квинтеты Шнитке уже прозвучали с новосибирской сцены. Впереди — еще одна необычная программа.

— Я прошел за свою жизнь от А до Я через все стили, всю классику, но всегда пытался сочетать классику с музыкой текущих дней. И не только играть авторов, которых уже нет с нами, — говорит скрипач и дирижер, основатель камерного оркестра «Кремерата Балтика» Гидон Кремер.

Умение сочетать классическую музыку и современную — особый почерк Гидона Кремера. Однако музыкант не сторонник осовремененного звучания классики (так называемых кроссоверов). В своих концертах скрипач возрождает традиции классики, сочетая их с ведущими авторами нынешнего времени лишь метафорически.

Концерт не случайно назвали «Разные миры». В программе — композиция современного автора Филипа Гласса, родоначальника американского минимализма, и симфония Бетховена. Проследить связь музыкальных поколений зрители Транссибирского Арт-фестиваля смогут уже сегодня, 22 марта, в зале им. Каца.