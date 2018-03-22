«Би-2» придают своей музыке кинозвучание

Группа «Би-2» в Москве сыграет сразу два концерта с симфоническим оркестром. Выступления пройдут 18 и 19 мая в «Крокус Сити Холле». Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как готовится коллектив к предстоящим выступлениям, читайте только на НСН.

«Мы взяли 7 песен из альбома «Горизонт событий» в первое отделение и решили посотрудничать с новым аранжировщиком из Лос-Анджелеса. Это парень, который работает с композитором Хансом Циммером . Дело в том, что мы решили сделать «киномузыку», как раз под новую пластинку. Мы немного изменили состав оркестра, решили провести эксперимент. А еще мы попробовали вернуть некоторые старые песни, но поняли, что это уже не актуально», — признался артист.

Кстати, песня «Ля-ля тополя» группы «Би-2» представлена в нашем хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Помочь своим любимым артистам занять достойное место в чарте можно проголосовав на сайте nashe.ru или с помощью смс-портала 6556. Итоги этой недели будут подведены в пятницу в 19.00.