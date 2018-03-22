30 марта в Казани выступит Кэйко Мацуи

На следующей неделе, 30 марта, в Казани выступит известная японская пианистка Кэйко Мацуи. Мировая звезда «современного джаза» (так называют ее стиль) даст концерт в ГБКЗ имени Сайдашева.

Свой дебютный альбом Мацуи записала в 1987 году. С тех пор по всей планете продано более 1 500 000 ее пластинок. То есть каждый казанец может поставить на полку по одному альбому и еще хватит жителям Лаишевского района.

Самый дешевый билет на казанский концерт Мацуи стоит 1 600 рублей, самый дорогой — 2 800 рублей.

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