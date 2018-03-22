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Ученики вокальной студии «Соловушка» приняли участие в фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!»
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Ученики вокальной студии «Соловушка» приняли участие в фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!» 

Вестник района Гагаринский 4 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
18 марта учащиеся вокальной студии «Соловушка» ГБПОУ «Воробьевы горы» выступили в Государственном Кремлёвском дворце. Концерт был включён в программу II Всероссийского фестиваля народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!».
Более тысячи участников объединил масштабный праздник народного вокального, танцевального и музыкального искусства. В числе выступающих был Государственный академический русский народный хор имени М. Пятницкого, Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н. Надеждиной, Государственный театр танца «Гжель» и другие ведущие музыкальные коллективы нашей страны.
Гости услышали лучшие образцы хорового и песенного жанров, были исполнены зажигательные и любимые народом танцы.
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