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Воспитанники вокальной студии «Соловушка» выступили на фестивале фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!»
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Воспитанники вокальной студии «Соловушка» выступили на фестивале фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!» 

Управа района Гагаринский 3 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
18 марта состоялся масштабный праздник народного искусства. Танцы и вокальные номера показали на фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!» известные музыкальные коллективы. Вокальная студия «Соловушка» представила публике свой номер.
Также среди выступающих был Государственный академический русский народный хор имени М. Пятницкого, Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н. Надеждиной, Государственный театр танца «Гжель» и другие ведущие музыкальные коллективы нашей страны. Концерт был включён в программу II Всероссийского фестиваля народного искусства
Гости услышали лучшие образцы хорового и песенного жанров, были исполнены зажигательные и любимые народом танцы.
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