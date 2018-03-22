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Хедлайнером «Музыки мира» под Воронежем станет группа из Тель-Авива
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Хедлайнером «Музыки мира» под Воронежем станет группа из Тель-Авива 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Хедлайнером концерта «Музыка мира в Белом колодце» на Платоновском фестивале искусств станет дрим-поп группа из Тель-Авива Lola Marsh.
По словам организаторов, в музыке Lola Marsh сочетаются теплый, ностальгический вокал, искренние тексты и завораживающие гитарные мелодии. Сегодня в составе команды, помимо ее основателей Яэль Шошаны Коэн (вокал) и Джила Ландау (гитара, клавиши), еще трое музыкантов.
Их песни набирают миллионы прослушиваний на Spotify, занимают первые строчки всевозможных рейтингов и звучат на телевидении и в кино. Так, сингл «Sirens» появился в американском сериале «Крик» производства Netflix и MTV, а песня «Drift and Fall Again», записанная совместно с Madsonik, стала саундтреком к фильму «Преступник» с участием Гари Олдмана, Томми Ли Джонса, Кевина Костнера, Райана Рейнольдса, Галь Гадот и других голливудских звезд.
На концерте в Белом колодце прозвучат самые известные песни группы, такие как «Wishing Girl» и «You’re Mine», а также композиции с нового альбома «Remember Roses».
Перед Lola Marsh на сцену выйдут двое исполнителей, для которых этот концерт станет первым в России. Одна из них — феноменальная певица с острова Реюньон Морган Джи, которую в прессе называют «Креольской королевой». В ее творчестве сочетаются чувственность и дикость, рок-музыка и фольклорные мотивы, а удивительный голос девушки сравнивают с вокалом Тины Тёрнер и Анастейши.
Вторая команда — Saint Sister — несмотря на молодость, получила от газеты The Irish Times звание «лучшей группы Ирландии». В основе творчества девушек — традиции кельтской арфы, фолк-музыка 60-х и электроника. Их стиль называют «атмосфолк» за смесь душевных вокальных гармоний, эфирного синтезатора и электроакустической арфы.
Напомним, большой музыкальный опен-эйр пройдет в Белом колодце в четвертый раз. 10 июня с 18:00 и до позднего вечера зрители увидят выступления групп из Израиля, Ирландии и с острова Реюньон. Билеты на концерт уже в продаже: их можно приобрести в фестивальных кассах и на нашем сайте. Традиционно в день концерта зрители смогут добраться до площадки и обратно на бесплатных фестивальных автобусах и на личном авто, для которого в меловом карьере будет предусмотрена бесплатная стоянка.
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