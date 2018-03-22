Хедлайнером «Музыки мира» под Воронежем станет группа из Тель-Авива

Хедлайнером концерта «Музыка мира в Белом колодце» на Платоновском фестивале искусств станет дрим-поп группа из Тель-Авива Lola Marsh.

По словам организаторов, в музыке Lola Marsh сочетаются теплый, ностальгический вокал, искренние тексты и завораживающие гитарные мелодии. Сегодня в составе команды, помимо ее основателей Яэль Шошаны Коэн (вокал) и Джила Ландау (гитара, клавиши), еще трое музыкантов.

На концерте в Белом колодце прозвучат самые известные песни группы, такие как «Wishing Girl» и «You’re Mine», а также композиции с нового альбома «Remember Roses».

Перед Lola Marsh на сцену выйдут двое исполнителей, для которых этот концерт станет первым в России. Одна из них — феноменальная певица с острова Реюньон Морган Джи, которую в прессе называют «Креольской королевой». В ее творчестве сочетаются чувственность и дикость, рок-музыка и фольклорные мотивы, а удивительный голос девушки сравнивают с вокалом Тины Тёрнер и Анастейши.

Вторая команда — Saint Sister — несмотря на молодость, получила от газеты The Irish Times звание «лучшей группы Ирландии». В основе творчества девушек — традиции кельтской арфы, фолк-музыка 60-х и электроника. Их стиль называют «атмосфолк» за смесь душевных вокальных гармоний, эфирного синтезатора и электроакустической арфы.

Напомним, большой музыкальный опен-эйр пройдет в Белом колодце в четвертый раз. 10 июня с 18:00 и до позднего вечера зрители увидят выступления групп из Израиля, Ирландии и с острова Реюньон. Билеты на концерт уже в продаже: их можно приобрести в фестивальных кассах и на нашем сайте. Традиционно в день концерта зрители смогут добраться до площадки и обратно на бесплатных фестивальных автобусах и на личном авто, для которого в меловом карьере будет предусмотрена бесплатная стоянка.