Перед юными жителями округа выступит известный пианист 

24 марта в Малом зале Детского музыкального театра имени Н. И. Сац выступит заслуженный артист России пианист Алексей Гориболь.
Специальная программа для юных слушателей объединит «детские» циклы Чайковского: вокальный — «Шестнадцать детских песен» и фортепианный — «Детский альбом».
В концерте, который станет первым из серии камерных программ, которые Алексей Гориболь планирует подготовить вместе с артистами Детского музыкального театра им. Н. И. Сац, примут участие солисты оперы Мария Деева, Анна Холмовская и Сергей Петрищев. Прозвучит также цикл стихотворений «Детский альбом» известного современного поэта Веры Павловой, причем в исполнении автора.