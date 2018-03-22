Ольга Арефьева представила клип «Полночь»

На официальном Youtube-канале певицы появилось новое видео на песню из альбома "Ангел и девочка".

В своем личном блоге Ольга так прокомментировала сюжет клипа:

Кали-Юга в разгаре. Человечество расслоилось, но все — господа, заключенные и охрана — повязаны одной цепью. Отдельные неспящие смотрят мир как плохое кино… Животные либо в плену и рабстве у людей, либо вытеснены на самый край пригодной к выживанию земли. Но природа там, куда не добрался человек, по-прежнему прекрасна и чиста. Небо, море, воздух, песок, камни, озера, горы. И это дает надежду на то, что свет победит.

Оператором ролика стал Андрей С., также в видео использованы съемки Люси Мараткановой. Смонтировала клип сама Арефьева.

Напомним, что альбом "Ангел и девочка", в который входит композиция "Полночь" был записан группой в 2017 году при финансовой поддержке поклонников коллектива.