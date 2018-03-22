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Panic! at the Disco опубликовали два трека и анонсировали альбом «Pray for the Wicked»
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Panic! at the Disco опубликовали два трека и анонсировали альбом «Pray for the Wicked» 

Аpelzin.ru 4 часа назад
[caption id="attachment_102787" align="alignnone" width="900"] [/caption] Американская рок-группа Panic! at the Disco выпустила две новые композиции «Say Amen (Saturday Night)» и " (Fuck A) Silver Lining". Первая, является ведущим синглом в поддержку нового студийного альбома музыкантов «Pray for the Wicked», выход которого состоится 22 июня на лейбле «Fueled by Ramen». Вторая — промо-треком в его поддержку. Также, коллектив выпустил клип на сингл «Say Amen (Saturday Night)». https://www.youtube.com/watch?v=jVXauWq9Hwg Коллектив в iTunes. Продюсерам нового диска выступил Джейк Синклер, в его трек-лист вошло 11 композиций.
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