Panic! at the Disco опубликовали два трека и анонсировали альбом «Pray for the Wicked»

[caption id="attachment_102787" align="alignnone" width="900"] [/caption] Американская рок-группа Panic! at the Disco выпустила две новые композиции «Say Amen (Saturday Night)» и " (Fuck A) Silver Lining". Первая, является ведущим синглом в поддержку нового студийного альбома музыкантов «Pray for the Wicked», выход которого состоится 22 июня на лейбле «Fueled by Ramen». Вторая — промо-треком в его поддержку. Также, коллектив выпустил клип на сингл «Say Amen (Saturday Night)». https://www.youtube.com/watch?v=jVXauWq9Hwg Коллектив в iTunes. Продюсерам нового диска выступил Джейк Синклер, в его трек-лист вошло 11 композиций.