Snow Patrol вернулись с синглом и клипом «Don’t Give In»

Британский музыкальный коллектив Snow Patrol опубликовал новый трек «Don't Give In». Композиция стала ведущим синглом в поддержку грядущего седьмого студийного альбома группы «Wildness», релиз которого состоится 25 мая. продюсером пластинки выступил Jacknife Lee. В треклист группы войдёт десять песен. Также, на новый трек был выпущен видеоклип. https://www.youtube.com/watch?v=JUaVhMjlPZg Коллектив в iTunes. Последний студийный альбом музыкантов «Fallen Empires» поступил в продажу в ноябре 2011 года и добрался до третьей строчки британского чарта. В 2013 году грппа выпустил сборник лучших песен «Greatest Hits». https://www.youtube.com/watch?v=AOBs8dU4Pb8