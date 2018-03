Джек Уайт выпустил пластинку «Boarding House Reach» 

[caption id="attachment_102796" align="alignnone" width="900"] [/caption] Американский музыкант и актёр Джек Уайт представил свой новый студийный альбом «Boarding House Reach». Пока, ознакомиться с диском можно в нашем паблике в «Вконтакте». Пластинка стала третьей в сольной дискографии музыканта. Диск получил крайне противоречивые отзывы поклонников. Релиз в iTunes. Ранее, в поддержку альбом были выпущены синглы «Connected by Love» / «Respect Commander», «Corporation», «Over and Over and Over» и «Ice Station Zebra». Прод.сером пластинки выступил лично Уайт. Диск вышел на лейблах «Third», «Man Columbia» и «XL».