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Джек Уайт выпустил пластинку «Boarding House Reach»
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Джек Уайт выпустил пластинку «Boarding House Reach» 

Аpelzin.ru 4 часа назад
[caption id="attachment_102796" align="alignnone" width="900"] [/caption] Американский музыкант и актёр Джек Уайт представил свой новый студийный альбом «Boarding House Reach». Пока, ознакомиться с диском можно в нашем паблике в «Вконтакте». Пластинка стала третьей в сольной дискографии музыканта. Диск получил крайне противоречивые отзывы поклонников. Релиз в iTunes. Ранее, в поддержку альбом были выпущены синглы «Connected by Love» / «Respect Commander», «Corporation», «Over and Over and Over» и «Ice Station Zebra». Прод.сером пластинки выступил лично Уайт. Диск вышел на лейблах «Third», «Man Columbia» и «XL».
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