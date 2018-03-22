Планы на выходные: Армения, распродажи и концерты 23–25 марта

Куда отправиться 23–25 марта: еженедельный гид Sobesednik.ru по культурным, веселым и необычным событиям в Москве.

Выставки

С 25 марта в Мультимедиа Арт Музее начинает свою работу выставка одного из самых известных московских фотографов Ильи Вартаняна «Сны об Армении». Экспозиция представляет собой хронику путешествия фотографа на историческую родину. Вартанян через свои фотографии рассказывает об истории, культуре и традициях Армении.

Работа Ильи Вартаняна, представленная на выставке «Сны об Армении» // mamm-mdf.ru Концерты

Группа «Сплин» выступит 23 марта на сцене Adrenaline Stadium. Учитывая, что музыканты работают над новой пластинкой уже долгое время, поклонники группы могут ждать новые песни и, конечно, хиты группы.

В клубе RED 23 марта выступит швейцарская поп-группа Kadebostany, прославившаяся благодаря каверу на песню «Crazy in Love». На московской сцене музыканты не только сыграют давно знакомые песни, но и представят материал со свежего альбома.

В воскресенье, 25 марта, в Москве выступит LP. Лаура Перголицци многим известна как автор песен для Рианны, Кристины Агилеры, Шер и других исполнителей, однако и у нее самой есть четыре альбома. Послушать LP в живую можно будет в Crocus City Hall.

Фестивали

Всех неравнодушных к Франции и французскому языку ждет фестиваль Франкофонии в Библиотеке иностранной литературы. 24 марта с 12 до 20 часов посетители смогут попасть на урок французского языка, посмотреть французское кино, поучаствовать в мастер-классе рэпера и обменяться интересными книгами.

На Экомаркете 24 марта пройдет хинкальная вечеринка. Гости мероприятия смогут не только попробовать настоящие грузинские хинкали, но и научиться готовить их самостоятельно.

В центре Москвы в арт-хабе Untitled 25 марта пройдет маркет, на котором можно будет приобрести винтажные вещи. Посетителям обещают роскошные пиджаки, деним и шелковые наряды.

Еще одна распродажа — «гаражная» будет проходить 24–25 марта в DI Telegraph. Еще посетителей ожидают лекции о моде, мастер-класс по дегустации вина, а также фуд-зона.

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