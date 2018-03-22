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Дельфин выпустил самый злой альбом «442»
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Дельфин выпустил самый злой альбом «442» 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Дельфин выпустил новый альбом «442» — пластинку уже называют самой злой записью альтернативного музыканта. Вместо названий Дельфин присвоил всем трекам числа. Пока альбом можно послушать только в соцсети «ВКонтакте». На остальных сервисах он появится 23 марта.
(function () { VK.Widgets.Playlist ("vk_playlist_-2000682670_2682670", -2000682670, 2682670, '325648c53579063027'); } ());
«Андрей Лысиков со свойственной ему концептуальной манерой обрисовывает злободневные темы: острые, громкие и необычайно яркие, оставаясь на острие актуальных проблем уже третье десятилетие подряд», — отмечено в описании альбома.
Всего в альбоме семь песен. Дельфин уже выпустил видео на трек «520». В клипе музыкант предстает в образе вождя, а видео сопровождает кадрами общественных беспорядков.
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