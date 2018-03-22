«Би-2» готовят сюрприз для поклонников

В мае состоятся сразу два концерта группы, на которых артисты выступят вместе с симфоническим оркестром.

Как рассказал один из лидеров коллектива Шура Би-2 в интервью на "Нашем радио", солисты решили поэкспериментировать и поработать с новым аранжировщиком из Америки. Кроме того, "Би-2" изменили состав оркестра и планируют представить своим слушателям "киномузыку", созвучную их новой пластинке.

Эксперимент в большей степени коснется нескольких песен из альбома "Горизонт событий". Сначала музыканты планировали исполнить и некоторые старые песни, придав им новое звучание, но в итоге решили, что это уже не актуально.

Большие концерты "Би-2" пройдут в "Крокус Сити Холле" 18 и 19 мая.