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«Би-2» готовят сюрприз для поклонников
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«Би-2» готовят сюрприз для поклонников 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @b2band
В мае состоятся сразу два концерта группы, на которых артисты выступят вместе с симфоническим оркестром.
Как рассказал один из лидеров коллектива Шура Би-2 в интервью на "Нашем радио", солисты решили поэкспериментировать и поработать с новым аранжировщиком из Америки. Кроме того, "Би-2" изменили состав оркестра и планируют представить своим слушателям "киномузыку", созвучную их новой пластинке.
Эксперимент в большей степени коснется нескольких песен из альбома "Горизонт событий". Сначала музыканты планировали исполнить и некоторые старые песни, придав им новое звучание, но в итоге решили, что это уже не актуально.
Большие концерты "Би-2" пройдут в "Крокус Сити Холле" 18 и 19 мая.
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