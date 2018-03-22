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Пасхальный концерт с лауреатом «Золотой маски» пройдет в Москве 7 апреля
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Пасхальный концерт с лауреатом «Золотой маски» пройдет в Москве 7 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В большом зале Московской консерватории имени Чайковского 7 апреля состоится пасхальный концерт, в котором примет участие солистка Пермского театра оперы и балета, лауреат «Золотой маски» прошлого года Надежда Павлова, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.
«Пасхальный концерт состоится 7 апреля в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Солистка Пермского театра оперы и балета, лауреат «Золотой маски» прошлого года Надежда Павлова в сопровождении оркестра La Voce Strumentale исполнит Stabat Mater Перголези», — говорится в сообщении.
Во втором отделении программы пройдет концерт для скрипки с оркестром соль минор Баха, Nisi Dominus и In Furore intimmissimae irae Вивальди в исполнении Дмитрия Синьковского (скрипка, контр-тенор). Завораживающее сопрано Павловой музыкальные критики назвали поразительным открытием оперных сезонов последних лет.
Она дебютировала в качестве солистки Пермского театра в 2012 году, и с тех пор спектакли с ее участием неизменно собирают аншлаги, а она сама дважды номинировалась на «Золотую маску» за Анну в «Дон-Жуане» (2016) и Виолетту в Травиате (2017). За последнюю роль, помимо «Золотой маски», она также получила премию музыкальных критиков и в качестве приза — первый сольный концерт в Москве.
«Дмитрий Синьковский начал свою международную карьеру, еще будучи студентом. Виртуозный скрипач, он принял решение сфокусироваться на репертуаре эпохи барокко. Среди его блестящих побед стоит отметить конкурсы Premio Bonporti в Роверето, Баха в Лейпциге, Старинной музыки в Брюгге, Бибера в Австрии, Телемана в Магдебурге», — уточняется в материале.
С 2012 по 2015 год Дмитрий стал приглашенным дирижером и солистом оркестра Il Complesso barocco: в рамках турне из 30 концертов вместе со знаменитой певицей Джойс Дидонато они выступили на самых крупных мировых площадках. С 2010 года Дмитрий играет на уникальной скрипке кремонского мастера Франческо Руджери (1675).
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