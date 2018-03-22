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Новосибирский дуэт превратил семейную ссору в рэп-баттл
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Новосибирский дуэт превратил семейную ссору в рэп-баттл 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские музыканты Лена Волкова и Дмитрий Дым выпустили клип об отношениях на основе реальных событий — новое видео опубликовано на YouTube-канале исполнителей.
«Клип снят на основе того, что мы живём с Дымом вместе семь лет и не понаслышке знаем, как это весело. Многие забавные «эмоции» пришлось оставить неизданными», — рассказала НГС Лена Lentos Волкова.
Весь клип задумывался как поздравление к 14 Февраля, был снят с одного ракурса и смонтирован за один день. Самым сложным в монтаже было расставить кадры в кресле психотерапии под акценты в тексте, пояснила исполнительница.
Видео «По любви» набрало почти 6 тысяч просмотров за два дня и попало в обзор музыкального сайта The Flow. Пользователи YouTube хвалят музыкальную дорожку в клипе — её написал битмейкер DeDrecordz.
Сейчас Lentos & Dым пишут третий альбом, который обещают сделать «мрачным». Ранее новосибирский дуэт двух рэперов прославился среди поклонников хип-хоп культуры благодаря шутливым текстам и танцевальным мелодиям.
Свою песню о любви недавно записали популярные новосибирские актёры. Сергей Богомолов и Алексей Корнев выпустили клип «Под керосином» для нового проекта Holodno. В откровенных нарядах сыграли актрисы «Красного факела» Дарья Емельянова и Линда Ахметзянова, актриса Тюменского Большого драматического театра Екатерина Подлесная и просто красивые девушки.
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