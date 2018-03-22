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Гала-концерт «Новая Звезда»: лучшие певцы России собрались в театре Российской Армии
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Гала-концерт «Новая Звезда»: лучшие певцы России собрались в театре Российской Армии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В российской столице состоялся концерт участников третьего сезона всероссийского вокального конкурса артистов из всех регионов Российской Федерации.
Уникальный музыкальный проект уже в третий раз объединил исполнителей из 85 регионов России. Позади остались кастинги, отборочные туры, сложные номера и выступления перед строгим жюри. Молодые певцы сделали свой первый шаг на большую сцену и прославили свою малую родину. А лучшие из лучших выступили на гала-концерте в театре Российской армии. О том, как проходил концерт — в нашем фоторепортаже.
Полную версию гала-концерта «Новой Звезды» смотрите в воскресенье 25 марта в 18.40 на телеканале «Звезда».
Полную версию гала-концерта «Новой Звезды» смотрите в воскресенье 25 марта в 18.40 на телеканале «Звезда».
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