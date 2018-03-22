Участники «Новой звезда» дали свой первый гала-концерт

За плечами у участников «Новой звезды» кастинги, отборочные туры, сложные номера и выступления перед строгим жюри.

Свой первый гала-концерт участники всероссийского конкурса «Новая звезда» дали на сцене Театра российской армии. Причем, не только победители.

За время грандиозной вокальной битвы они стали настоящими профи, которые покорили и жюри и зрителей совершенно новыми песнями. Совсем недавно некоторые из них впервые выходили на сцену на отборочных концертах «Новой звезды». Сейчас победители всероссийского вокального конкурса — это полноправные, профессиональные артисты. У финалистов свой стиль и уникальные голоса.

За плечами у участников «Новой звезды» кастинги, отборочные туры, сложные номера и выступления перед строгим жюри. Все это они прошли, выдержали, а теперь лучшие из лучших выступили на сцене театра российской армии.

От Калиниграда до Камчатки: уникальный музыкальный проект уже третий год подряд объединяет исполнителей из всех регионов России, каждый участник отстаивает на сцене свой край. В вокальном конкурсе — сразу три победителя. По результатам зрительского голосования, первое место разделили участник из Северной Осетии Тимур Томаев и группа из Адыгеи — «Кофетаймбенд». Жюри же выбрало группу «КиТуа» из Москвы. И эта победа дала музыкантам сильнейший стимул для развития.

«Новая звезда нас вдохновила на то чтобы идти вперед, хотеть желать большего и реализовывать», — отметили победители конкурса.

Масштаб конкурса действительно поражает. Одновременно в свет вышли больше десятка суперхитов. Начиная с полуфиналов, конкурсанты пели абсолютно новые, премьерные, песни, написанные специально для вокального проекта. В финал все исполнители вышли со своими собственными песнями от известных авторов.

«Они согласились ради нашего конкурса написать песни под каждого индивидуально исполнителя. Вот это самая большая победа», — отметила певица Зара.

После того, как спели все участники, на сцену поднялся министр обороны России Сергей Шойгу . Именно он стал автором идеи музыкального конкурса «Новая звезда». Сергей Шойгу лично поздравил и наградил авторов слов и музыки новых композиций.

«Впервые мы попробовали, вы попробовали, и наши ребята замечательные попробовали сделать так, чтобы на этой сцене звучало не то, что мы уже слышали много раз, хотя и это тоже здорово, а что-то совершенно новое, оригинальное, и это получилось. И мы, и, надеюсь, вся страна поняли, что у нас в стране не два композитора, и не два поэта. У нас в стране огромное количество талантливых поэтов и композиторов», — заявил министр.

Сергей Шойгу признался, что тщательно следил и за конкурсом, и за ходом голосования. В финале оказались действительно лучшие из лучших. Слова благодарности министра — высокая награда для композиторов и музыкантов, поэтов и исполнителей.

«Ждем от вас новых песен, новых стихов, новых мелодий и очень надеемся, что они прозвучат в первую очередь именно в наших конкурсах, на наших сценах, сценах армии России», — добавил Шойгу.

Уже под конец гала-концерта сообщили, что стартует следующий сезон вокального конкурса «Новая Звезда». А значит, десятки талантливых исполнителей из всех 85-ти регионов страны вновь получат свой шанс прославить свою малую родину и сделать шаг на большую сцену.