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Камерный хор «Нижний Новгород» даст концерт в честь своего 45-летнего юбилея
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Камерный хор «Нижний Новгород» даст концерт в честь своего 45-летнего юбилея 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Знаменитый хоровой коллектив был создан народным артистом России Львом Сивухиным в 1973 году. За свою историю он неоднократно представлял свое искусство в различных городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Смоленске и многих других, а в 2018 году его ждут в Казани. Хор «Нижний Новгород» имеет широкий репертуарный диапазон, исполняет музыку Возрождения и барокко, духовную классику, произведения современных композиторов.
На юбилейном концерте прозвучит музыка разных эпох — от Возрождения до наших дней. Одно из произведений — «Магнификат» Антонио Вивальди — вместе с хором исполнит камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», как его постоянный партнер по сцене.
Концерт начнется в 18.00 в актовом зале ННГУ.
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