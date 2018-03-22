Юбилейный концерт камерного хора «Нижний Новгород» состоится 23 марта в ННГУ им. Лобачевского

ЛобачевскогоЮбилейный концерт камерного хора «Нижний Новгород» состоится 23 марта в 18:00 на сцене старого актового зала Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. В программе музыка разных эпох — от Возрождения до наших дней. В концерте примет участие камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» — рук. Владимир Плаксин, как неоднократный партнер хора по сцене.

Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» в марте 2018 года отмечает 45-летие творческой деятельности.

Известный хоровой коллектив, созданный народным артистом России Львом Сивухиным , свой первый концерт дал в марте 1973 года. В 1996 году хор получил статус муниципального учреждения культуры г. Нижнего Новгорода.

В настоящее время коллектив представляет собой динамично развивающийся коллектив, продвигающий академическое музыкальное искусство и являющийся единственным самостоятельным хоровым профессиональным коллективом Нижегородской области. Художественный руководитель — заслуженный артист России Борис Мокеев, главный дирижер — лауреат всероссийских и международных конкурсов Иван Стольников.

Коллектив имеет широкий репертуарный диапазон — от музыки эпохи возрождения и барокко — до русской духовной классики, произведений современных российских композиторов.

Деятельность хора получила широкое признание, как профессионалов, так и любителей музыки. За сезон коллектив дает до пятидесяти концертов в Нижнем Новгороде — в залах консерватории, филармонии, хорового колледжа, Усадьбы Рукавишниковых, центре современного искусства «Арсенал», в областных центрах Нижегородского региона.

Коллектив является постоянным участником культурных правительственных акций, мероприятий администрации города Нижнего Новгорода. За последние несколько лет хор представлял свое искусство в Москве, Петербурге, Йошкар-Оле, Пензе, Тамбове, Смоленске; в апреле 2018 года его выступления ждут в Казани в рамках Хоровых ассамблей.