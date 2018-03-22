В ДШИ им. Римского-Корсакова продолжаются литературно-музыкальные программы

Тематические литературно-музыкальные вечера, посвященные классической музыке, проходят в Детской школе искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Организатор программ — Елена Борисовна Клименок.

Музыкальная гостиная, посвященная операм Н. А. Римского-Корсакова, получила название «Музыкальный сказочник, или Волшебство опер Римского-Корсакова».

В программе приняли участие ученики школы искусств разных отделений, обучающиеся в начальных классах, с первого по четвертый. В исполнении самых юных музыкантов школы прозвучали отрывки из опер «Сказка о царе Салтане», «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка», «Садко» и других. Ведущими программы также выступили учащиеся ДШИ — Кристина Локтева и Анастасия Коломенская. Они дополняли музыку рассказами об операх и их авторе.

А уже завтра Елена Клименок вновь приглашает любителей музыки и театра на следующую встречу. Она называется «Французские сюиты или 15 вопросов господину Баху» и подготовлена учениками фортепьянного класса Елены Борисовны. Это будет театрализованная программа, в которой музыканты выступят в костюмах и париках XVIII века.

Программа состоится 23 марта в 18 часов в Малом зале ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова. Адрес ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова: улица Новогиреевская, дом 58.

Вход свободный.