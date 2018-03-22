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Дельфин выпустил новый сольный альбом
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Дельфин выпустил новый сольный альбом 

Рамблер 1 час назад
Фото: @dolphinmusic
Сегодня состоялась премьера десятого сольного альбома певца "442".
Всего в пластинку вошло 7 песен, каждая из которых не имеет названия, а обозначена лишь числом.
Этот альбом уже называют самым политизированным и злым в творчестве музыканта.
Андрей Лысиков со свойственной ему концептуальной манерой обрисовывает злободневные темы: острые, громкие и необычайно яркие, оставаясь на острие актуальных проблем уже третье десятилетие подряд.
— говорится в описании альбома.
На одну из песен с нового альбома Дельфин уже успел выпустить клип. В видео на композицию "520" певец предстает в образе вождя.
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