Дельфин выпустил новый сольный альбом

Сегодня состоялась премьера десятого сольного альбома певца "442".

Всего в пластинку вошло 7 песен, каждая из которых не имеет названия, а обозначена лишь числом.

Этот альбом уже называют самым политизированным и злым в творчестве музыканта.

Андрей Лысиков со свойственной ему концептуальной манерой обрисовывает злободневные темы: острые, громкие и необычайно яркие, оставаясь на острие актуальных проблем уже третье десятилетие подряд.

— говорится в описании альбома.

На одну из песен с нового альбома Дельфин уже успел выпустить клип. В видео на композицию "520" певец предстает в образе вождя.