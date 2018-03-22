Концерт фестиваля «Созвездие-2018» пройдет 29 марта

Гала-концерт фестиваля «Созвездие-2018» пройдет 29 марта в Деревне Универсиады, сообщает пресс-служба комитета по делам детей и молодежи.

Для участия в заключительном концерте фестиваля были отобраны лучшие исполнители и творческие коллективы республики. Свои номера на гала-концерте представят конкурсанты в возрасте от 5 лет до 21 года. На сцену концертного зала «Академия» выйдут начинающие вокалисты и конферансье, талантливые танцоры и модели и ещё множество юных исполнителей.

Напомним, «Созвездие — 2018» проходит по 10 номинациям: вокал-соло, вокальные ансамбли, хореография, конферанс, лучшая музыка к песне, ВИА, лучший текст песни, театр моды, видеоклип, лучшая песня для детей. Свои номера на фестивале представляют конкурсанты в возрасте от 5 лет до 21 года, выступающие в жанре эстрады.