Молодые музыканты выступили в Измайловском парке

На территории Измайловского парка состоялась открытая репетиция медиа-групп «ASK» и «The time loops».

Приятный сюрприз ожидал москвичей, пришедших в среду вечером погулять в Измайловский парк: здесь прошла открытая репетиция медиа-групп «ASK» и «The time loops». Как рассказали организаторы, в репетиции участвовали Глеб Ильин (флейта), Дмитрий Лопунов (диджей), Аксиния Домео (поэзия), Евгений Глобенко (поэзия) и Илья Варламов (текст, речитатив).

Все молодые авторы занимаются разными направлениями искусства — живой и электронной музыкой, поэзией и другими направлениями в искусстве.