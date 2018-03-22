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Молодые музыканты выступили в Измайловском парке
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Молодые музыканты выступили в Измайловском парке 

Управа района Измайлово города Москвы 41 минуту назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На территории Измайловского парка состоялась открытая репетиция медиа-групп «ASK» и «The time loops».
Приятный сюрприз ожидал москвичей, пришедших в среду вечером погулять в Измайловский парк: здесь прошла открытая репетиция медиа-групп «ASK» и «The time loops». Как рассказали организаторы, в репетиции участвовали Глеб Ильин (флейта), Дмитрий Лопунов (диджей), Аксиния Домео (поэзия), Евгений Глобенко (поэзия) и Илья Варламов (текст, речитатив).
Все молодые авторы занимаются разными направлениями искусства — живой и электронной музыкой, поэзией и другими направлениями в искусстве.
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