В МГИМ имени Шнитке прошел концерт «Современность и традиции»

В концертном зале Московского государственного института музыки (МГИМ) имени Шнитке состоялся концерт «Современность и традиции» кафедры народного исполнительского искусства, посвященный 100-летнему юбилею учреждения.

— Вечер начался со вступительного слова кандидата искусствоведения, профессора Елены Зайцевой . Первое отделение концерта открыл оркестр «Виват, аккордеон!» под управлением заслуженного работника культуры РФ, профессора Валентины Бобышевой. Оркестр исполнил произведения Шнитке и Свиридова. Следующие несколько номеров были отведены преподавателям и выпускникам института, — сообщили в пресс-службе МГИМ имени Шнитке.

В завершении первого отделения прозвучала музыка японского композитора Кувахары «Танец праздника огня» в исполнении уникального неаполитанского ансамбля «Серенада». Во втором отделении гости услышали музыкальные работы отечественных композиторов: Кикта, Василенко, Пономаренко, Черепнина, Гридина. Их произведения прозвучали в исполнении Русского народного оркестра МГИМ имени Шнитке. Своеобразной финальной точкой концерта стало выступление Народного хора МГИМ имени Шнитке совместно с Русским народным оркестром МГИМ имени Шнитке. (вт)