Ещё
В МГИМ имени Шнитке прошел концерт «Современность и традиции»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В МГИМ имени Шнитке прошел концерт «Современность и традиции» 

Управа района Щукино 34 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
В концертном зале Московского государственного института музыки (МГИМ) имени Шнитке состоялся концерт «Современность и традиции» кафедры народного исполнительского искусства, посвященный 100-летнему юбилею учреждения.
— Вечер начался со вступительного слова кандидата искусствоведения, профессора Елены Зайцевой. Первое отделение концерта открыл оркестр «Виват, аккордеон!» под управлением заслуженного работника культуры РФ, профессора Валентины Бобышевой. Оркестр исполнил произведения Шнитке и Свиридова. Следующие несколько номеров были отведены преподавателям и выпускникам института, — сообщили в пресс-службе МГИМ имени Шнитке.
В завершении первого отделения прозвучала музыка японского композитора Кувахары «Танец праздника огня» в исполнении уникального неаполитанского ансамбля «Серенада». Во втором отделении гости услышали музыкальные работы отечественных композиторов: Кикта, Василенко, Пономаренко, Черепнина, Гридина. Их произведения прозвучали в исполнении Русского народного оркестра МГИМ имени Шнитке. Своеобразной финальной точкой концерта стало выступление Народного хора МГИМ имени Шнитке совместно с Русским народным оркестром МГИМ имени Шнитке. (вт)
Управа района Щукино: последние новости
В Щукине пройдет концерт памяти народной артистки СССР Зары Долухановой Пианист Андрей Ярошинский даст мастер-класс в Щукине В Щукине пройдет концерт экспериментальной музыки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры4
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры13
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение