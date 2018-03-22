На сцене Филармонии прозвучит «Пер Гюнт»

24 марта 2018 года в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии в исполнении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» под руководством заслуженного артиста России Александра Канторова при участии народного артиста России Николая Бурова прозвучит литературно-музыкальная композиция «Пер Гюнт», объединяющая творчество двух выдающихсянорвежских авторов — Г. Ибсена и Э. Грига. Слушатели концерта по достоинству оценят необычную подачу всемирно известного произведения.

Судьбоносная встреча Г. Ибсена и Э. Грига принесла пьесе «Пер Гюнт» небывалый успех и всемирную известность. В 1874 г. Григ получил письмо от Ибсена с предложением написать музыку к постановке драмы «Пер Гюнт». Сотрудничество с талантливейшим писателем Норвегии представляло для композитора огромный интерес, ведь Григ всегда глубоко ценил и уважал творчество Ибсена.

В 1903 г. композитор писал об этой пьесе: «Только в последние годы обнаружилось, насколько потрясающим было изображение, созданное поэтом в качестве национальной характеристики. Ибсен безжалостно раскрыл опасную сторону нашего народа». Но «для себя», для воплощения в музыке он выбрал лишь те мотивы и образы, которые были близки ему и которые находили отклик в его творческом воображении.

Начало в 19.00.