Юные музыканты из Рязанского района представят свою программу в училище имени Гнесиных

В концертном зале Музыкального училища имени Гнесиных 25 марта состоится отчетное выступление воспитанников детской музыкальной школы имени Нейгауза, которая находится в Рязанском районе. — Воспитанники школы исполнят известные и всеми любимые музыкальные композиции, а также покажут свое мастерство в исполнении сложных произведений, — рассказала заведующая учебной и методической работой школы Ия Дубограева Начало концерта в 17.00. Вход свободный. Музыкальное училище имени Гнесиных находится по адресу Поварская улица, 30/36. (мю)