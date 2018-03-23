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Юные музыканты из Рязанского района представят свою программу в училище имени Гнесиных
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Юные музыканты из Рязанского района представят свою программу в училище имени Гнесиных 

Управа Рязанского района 46 минут назад
Фото: Эхо района
В концертном зале Музыкального училища имени Гнесиных 25 марта состоится отчетное выступление воспитанников детской музыкальной школы имени Нейгауза, которая находится в Рязанском районе.
— Воспитанники школы исполнят известные и всеми любимые музыкальные композиции, а также покажут свое мастерство в исполнении сложных произведений, — рассказала заведующая учебной и методической работой школы Ия Дубограева.
Начало концерта в 17.00. Вход свободный.
Музыкальное училище имени Гнесиных находится по адресу Поварская улица, 30/36. (мю)
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