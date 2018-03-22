В джазе только девушки: королевы блюза

В преддверии настоящей (не только календарной) весны включаем радиостанцию Радио JAZZ 89.1 FM и вспоминаем прекрасных представительниц такого камерного и такого манящего музыкального жанра, как джаз. Расскажем о судьбах и об историях личной жизни таких разных и таких талантливых джазовых певиц.

Мы уже почти вплотную подобрались к самому поэтичному и радостному времени года — солнечной весне! Уже совсем скоро начнутся светлые вечера, соловьиные трели, теплые ночи и вся эта весенняя магия на душе и в сердце. А что может быть лучше, чем проводить столь романтичный сезон с бокалом хорошего вина в душевной компании под великолепную музыку, проверенную временем? Элла Фицджеральд

Представьте себе Америку 50-х со всеми особенностями сегрегации по расовому признаку, когда в некоторых штатах до сих пор существуют отдельные уборные, места в транспорте, магазины и кварталы только «для чёрных», и в то же самое время «первая леди джаза» и первая вокалистка, имитирующая голосом звуки музыкальных инструментов, Элла Фицджеральд выступает на концертах в Белом доме! Про ее удивительную и непростую жизнь можно рассказывать бесконечно, но мы сегодня вспоминаем о «женском счастье» певицы: первый брак блистательной Эллы продлился всего два года — супруг «первой леди джаза» занимался наркоторговлей и работал в доках.

Второй раз Фицджеральд не стала связывать жизнь с криминальными элементами и пошла под венец с джазовым музыкантом Рэем Брауном. Супруги прожили вместе 7 лет, но из-за плотного графика обоих супружеские отношения сошли на нет. Впрочем, на их музыкальном сотрудничестве разрыв никак не сказался, объединял бывших супругов и усыновленный племянник Эллы Рэй-младший. Также в конце 50-х ходили упорные слухи о новом браке Фицджеральд с молодым норвежцем Тором Ларсеном, но позже выяснилось, что юноша оказался вором и был приговорен к каторжным работам, а слухи о замужестве так и не подтвердились. Последние годы жизни (первая леди джаза умерла в 79 лет) Элла провела в окружении сына и внучки. Дина Вашингтон

Любят же американцы звучные прозвища! Вот и Дину Вашингтон (а ее настоящее имя — Рут Ли Джонс ) за её самобытный и неподражаемый голос окрестили псевдонимом «Королева Блюза». В 19 лет Дина выпускает первый сингл, и с этого момента ее имя всегда оказывается в первых строчках хит-парадов благодаря сильному грубоватому, но вместе с тем — удивительно «гуттаперчевому» голосу, динамичной манере исполнения, нередко с острым циничным юмором в текстах. Пластинку What а Diff’rence а Day Makes критики до сих пор называют «одним из наиболее важных альбомов в истории женского вокала».

К сожалению, в возрасте 39 лет «Королева Блюза» скончалась во сне от смертельного сочетания лекарственных препаратов для похудения и алкоголя, а виной тому был не только лишний вес, с которым Дина боролась всю жизнь, но в том числе и многочисленные романы, разбивавшие ей сердце и восемь раз приводившие ее под венец. Неукротимая «королева блюза» оставила после себя великолепные образцы драматичной любовной лирики и двоих детей. Нина Симон

Нина Симон, «верховная жрица соула», всю свою жизнь посвятила не только джазу, соулу, госпелу и блюзу, но и бесконечным противостояниям: борьбе с расовой сегрегацией (за непримиримую гражданскую позицию ее называли « Мартин Лютер в юбке»), борьбе с распускающим руки мужем, истериками, паническими атаками, алкогольной зависимостью, острым маникакально-депрессивным психозом, и, в конце концов, борьбе за то, чтобы просто оставаться на сцене. Первый брак Нины Симон с битником-зазывалой на улице закончился быстро и практически не оставил никакого следа в ее жизни. А вот второму мужу Эндрю Страунду она обязана популярностью и гонорарами: супруг взял на себя обязанности менеджера. Как, правда, потом выяснилось по воспоминаниям единственной дочери Симон Лиз, Эндрю часто прибегал к затрещинам даже просто чтобы настоять на своем в спорах, а Нина потом прибегала к тем же методам в спорах с Лиз.

Эми Уайнхаус В какой-то момент «жрица соула» решает покинуть свою неласковую родину и уезжает одна на Барбадос. Муж воспринял случившееся как разрыв, и случившееся становится не только личным, но карьерным крахом в жизни Симон: слишком многое было завязано на Эндрю. Великая певица скончалась во Франции после продолжительного лечения от биполярного расстройства и онкологии, оставив после себя невероятное музыкальное наследие и пронзительную цитату: «Джаз — это белый термин для определения черных людей».

Но не только среди темнокожих девушек рождаются настоящие джазовые королевы! В 2000-е годы в музыкальную индустрию ворвалась со своим хриплым контральто-вокалом, авторскими песнями и гремучей смесью R’n’B, соула и джаза «девочка-беда» — молодая британская певица Эми Уайнхаус. Она всегда говорила, что пишет песни для себя и описывает собственные чувства, однако таблоиды всего мира в первую очередь следили не за ее уникальной музыкой, а за перипетиями личной жизни звезды. А там было, о чем посудачить!

Актрису связывали отношения с Питом Доэрти , режиссером Рэгом Трэвисом и рядом малоизвестных музыкантов. А уж скандальные истории из супружеской жизни Уайнхаус с Блейком Филдер-Сивиллой не сходили с полос желтой прессы: драки, наркотики, арест и тюрьма Блейка и, в конце концов, развод.

Дайана Кролл В 27 лет организм певицы, подточенный булимией, употреблением тяжелых наркотиков, эмфиземой легких и скандалами не выдержал, и Уайнхаус просто не проснулась. А ведь только после смерти Эми Уайнхаус стало известно, что певица тратила огромные деньги на благотворительность и даже готовила документы на удочерение десятилетней девочки, чему, к сожалению, было не суждено сбыться.

А вот у белокурой зеленоглазой красавицы Дайаны Кролл, к счастью, не было трагических жизненных историй. Будущая обладательница пяти премий «Грэмми» родилась в канадском Торонто в музыкальной семье, так что, можно сказать, ей на роду было написано продолжить семейную традицию. Кстати, благодаря эффектной внешности, Дайана снялась в девяти кинолентах, среди которых: «Мелроуз Плэйс», «Джонни Д.» и другие.