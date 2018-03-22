Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

В понедельник, 2 апреля, в театре «Русская песня» заслуженная артистка России Нина Шацкая выступит в сопровождении симфонического оркестра.

Отличительная черта творчества певицы Нины Шацкой — необычные трактовки традиционных произведений, синтез разных жанров. Как личность самобытная, неординарная и в хорошем смысле дерзкая Нина не боится экспериментов, полагаясь на свой безупречный вкус и природную музыкальность.

Певица, обладающая уникальным даром, может исполнять классические джазовые композиции с интонациями Александра Вертинского , а ее русские романсы напоминают тембр Билли Холидей.

Программа концерта «Голос любви» заворожит зрителя: феноменальное владение вокалом, признанные и любимые многими романсы, головокружительные джазовые импровизации, уникальные сочетания ритмов и гармоний, неординарные и неожиданные дуэты и трио — все это прозвучит в исполнении Нины Шацкой, ее друзей и коллег.

Специальные гости концерта: Брэндон Стоун — музыкант и певец в стилях джаз, соул, поп, композитор, написавший более чем 800 произведений и группа FolkBeat, смело сочетающаяи традиционного славянского многоголосия и современных стилей электронной музыки.

Начало концерта — в 19:00, театр «Русская песня» (Олимпийский проспект, 14).