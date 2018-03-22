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Сия отметилась на новом сингле Дэвида Гетты «Flames»
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Сия отметилась на новом сингле Дэвида Гетты «Flames» 

Аpelzin.ru 2 часа назад
Австралийская музыкальная исполнительница Сия отметилась на новым треке французского диджея Дэвида Гетты «Flames». Также, состоялась официальная премьера лирик-видео на трек. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=Q9vZHbcx6cQ Вероятно, композиция стала очередным синглом в поддержку грядущего седьмого альбома Гетты, детали релиза которого станут известны позднее. Последний диск диджея «Listen» поступил в продажу в ноябре 2014 года и был распродан в мире тиражом свыше 1 миллиона 300 тысяч копий. Слушайте Listen — David Guetta на Яндекс. Музыке
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