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Тамара Гвердцители выступит в премьере оперы «Человеческий голос»
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Тамара Гвердцители выступит в премьере оперы «Человеческий голос» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Московский театр «Геликон-опера» представляет премьеру оперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос». Впервые на оперной сцене в этом моноспектакле выступит эстрадная певица — народная артистка России Тамара Гвердцители. Премьера состоится в зале «Стравинский» 23 марта, сообщили в пресс-службе театра.
"Когда возникла идея, чтобы Тамара спела «Человеческий голос» Пуленка, сначала это казалось нереальным, потому что партитура — тяжелейшая, — сказал РИА Новости режиссер, худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. — Но ведь первой исполнительницей была Дениз Дюваль, для которой Пуленк написал эту оперу, а Дюваль — тоже эстрадная певица".
По словам режиссера, Гвердцителти, обладая невероятной глубиной, интеллектом, музыкальностью, занимает особую нишу среди артистов, выступающих на эстраде.
"У меня сначала была масса постановочных идей. Но это тот случай, когда захотелось абсолютно не пользоваться никакими приспособлениями, а полностью доверить актрисе сцену. Она самодостаточна. Проникновение в этот материал — за счет ее интонации, ее голоса, ее музыки — нельзя перебивать ничем другим. Все остальное будет мешать. Это спектакль крупного плана", — отметил Бертман.
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