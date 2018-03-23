Мот покажет свадьбу на сцене. Большое интервью накануне шоу в ВТБ-Арена

В канун своего большого стадионного концерта в Москве на площадке «Ледовая Арена ВТБ» Мот дал большое эксклюзивное интервью, поделился секретами шоу и рассказал о радостях отцовства. Смотрите в свежем влоге:

«На сцене будет праздник, необычные декорации, настоящий карнавал, короче, это будут крэйзи-танцы. Но, так как мы презентуем альбом «Добрая музыка клавиш, то будем и много лиричных моментов.

»Мы с моей супругой покажем на сцене нашу семейную жизнь и в красках сыграем нашу свадьбу. Так что эмоции будут многогранные, даже можно пустить слезу»

«Мы работали два месяца, это репетиции с музыкантами, танцорами, это поиск атрибутики»

«Мое отцовство на меня никак не повлияло, я всё также ребенок в душе. Часть забот конечно упало на плечи наших родителей, я всё время отмазываюсь. Сейчас мелкому кроме поспать и покушать не надо и моя задача пока, чтобы он помнил голос папы. Но как он будет взрослеть, то и моя роль отца будет увеличиваться. Буду больше уделять времени»;