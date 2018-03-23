Восемь развлечений выходных в Перми. «Гонка века» и поэтический фестиваль «Равноденствие»

В эти выходные в Перми много концертов, несколько больших кинопремьер и большой поэтический фестиваль. Обо всем этом и не только — в нашем дайджесте.

Пятница, 23 марта

Кино: «Тебя здесь никогда не было» (18+)

Фильм получил две награды Каннского кинофестиваля, журнал «The Times» назвал его «Таксистом» 21 века, а главную роль исполняет Хоакин Феникс . Кажется, причин уже достаточно.

— У сурового Джо непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо — единственная надежда. И даже самые изощрённые и жестокие силы не должны помешать ему вызволить её из ада, в который она попала, — рассказывают создатели фильма о сюжете.

Где: кинотеатры Перми. Когда: с 22 марта. Стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.

Народный артист России и обладатель множества международных премий Сергей Захаров выступит на сцене Пермской филармонии.

— Его неподражаемый баритон страна впервые услышала в 1974-ом году, в телевизионной программе «Артлото». Программу уже забыли, её давно нет на телевидении. А голос помнят до сих пор. Причём не только у нас. Пять десятков стран в гастрольном багаже. Людям по обе стороны океана интересны и русская романтическая музыка, и эстрадная песня, и романс, и оперное искусство. И каждое из этих направлений подвластно Народному артисту России Сергею Захарову, — рассказали организаторы.

Где: Большой зал филармонии, ул. Куйбышева, 14. Когда: 19:00. Стоимость: 700-2200 рублей. Подробнее: Filarmonia.online.

Сергей Захаров — народный артист России

Фестиваль: «Равноденствие» (16+)

Поэтический фестиваль будет проходить в течение трех дней на разных площадках. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Также обращаем ваше внимание, что вход на некоторые мероприятия платный.

— «Равноденствие» — это уникальное и масштабное событие. Это череда концертов, конкурсов, мастер-классов и творческих встреч. Это общение с поэтами, прозаиками, авторами, исполнителями и композиторами из разных городов. Это фестиваль литературы и авторской песни, — приглашают организаторы.

Где: Дом Смышляева, ул. Петропавловская, 25; СДК ПГНИУ, ул. Букирева, 10; пространство «Часовой завод», ул. Чернышевского, 28; Библиотека имени Горького, ул. Ленина, 70; гостиница «Amaks», ул. Монастырская, 43. Когда: 23-25 марта. Стоимость: бесплатно, за исключением концерта Романа Филиппова и Павла Пиковского. Подробнее: To-ravnodenstvie.timepad.ru/event/682992/.

Фестиваль будет проходить три дня Суббота, 24 марта

Концерт: «Вечер туристской песни» (12+)

Проект «Бард-вагон» выступит в Перми с туристскими песнями бардов. В концерте прозвучит больше тридцати песен, а некоторые зрители смогут спеть вместе с артистами.

— Душевность, открытость и музыкальность исполнения туристских песен участниками проекта «Бард-вагон», бережное отношение к интонациям авторов, живое общение со зрителем, исполнительское мастерство сделают этот концерт незабываемым праздником души, — обещают организаторы.

Где: Большой зал филармонии, ул. Куйбышева, 14. Когда: 19:00. Стоимость: 500-1100 рублей. Подробнее: Filarmonia.online.

Концерт: «Орган и дудук: музыка сфер и музыка гор» (6+)

Дудукист Хосров Манукян и органист Егор Колесов представят пермякам необычное музыкальное сочетание.

— Дуэт органиста Егора Колесова и дудукиста Хосрова Манукяна поразит публику неожиданным прочтением хорошо знакомых сочинений и редко звучащей музыкой. В переложении для дудука и органа прозвучат оркестровые и фортепианные сочинения русской и западноевропейской классики, а также русские и армянские народные песни, — рассказывают организаторы.

Где: Органный концертный зал, ул. Ленина, 51б. Когда: 18:00. Стоимость: 2000-2500 рублей. Подробнее: Filarmonia.online.

Пермяки смогут услышать сочетание дудука и органа

Воскресенье, 25 марта

Сначала музыкальный педагог Анна Малинина будет читать сказки Даниила Хармса, а потом профессор Юрий Шкляев ответит на многие детские «почему» сказками Редьярда Киплинга.

Где: Фестивальный дом, эспланада, напротив здания Законодательного Собрания. Когда: 16:00 — сказки Хармса, 18:00 — сказки Киплинга. Стоимость: бесплатно. Подробнее: Vk.com/festival_house_perm.

Концерт: Концерт симфонической музыки (6+)

Сводный хор пермского Театра оперы и балета исполнит концерт симфонической музыки. В программе «Симфония псалмов» для хора и оркестра, а также опера-оратория «Царь Эдип» для чтеца, голосов, мужского хора и оркестра.

Где: Театр оперы и балета, ул. Петропавловская 25а. Когда: 19:00. Стоимость: 600-2000 рублей. Подробнее: Permopera.ru.

Успевайте купить билеты в оперный

Кино: «Гонка века» (16+)

— В 1968 году английский яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст, заложив все свое состояние, решил осуществить мечту всей жизни, совершив в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times . Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру, — рассказывают о сюжете создатели.

Где: кинотеатры Перми. Когда: с 22 марта. Стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.

Восемь развлечений выходных2_2018-03-23 Ранее мы рассказывали о том, «Амкару» запретили проводить домашние матчи в Перми.