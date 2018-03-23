I. F. K. : Мы живы! Подтвердим это новым альбомом!

Группа I. F. K. на днях представила поклонникам свой новый трек с названием «Живой». Лидер коллектива Игорь «Чика Ди» Малашкевич заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новинке I. F. K. читайте только на НСН.

«В общем, это — почти история из нашей жизни, жизни группы I. F. K., когда на протяжении многих лет ты слышишь вопрос: «Вы еще живы?». Ответом на него, как раз, стал этот рек. Да, мы живы! Остается только подтвердить это выходом нового альбома!», — отметил артист.

Пока точной даты релиза нового альбома группы I. F. K. нет, но сами музыканты настроены, выпустить пластинку уже осенью этого года.