Ещё
I. F. K. : Мы живы! Подтвердим это новым альбомом!
Далее:
Читайте также:
Ещё

I. F. K. : Мы живы! Подтвердим это новым альбомом! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа I. F. K. на днях представила поклонникам свой новый трек с названием «Живой». Лидер коллектива Игорь «Чика Ди» Малашкевич заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новинке I. F. K. читайте только на НСН.
«В общем, это — почти история из нашей жизни, жизни группы I. F. K., когда на протяжении многих лет ты слышишь вопрос: «Вы еще живы?». Ответом на него, как раз, стал этот рек. Да, мы живы! Остается только подтвердить это выходом нового альбома!», — отметил артист.
Пока точной даты релиза нового альбома группы I. F. K. нет, но сами музыканты настроены, выпустить пластинку уже осенью этого года.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Без халатов вход воспрещен: «Несчастный случай» приглашает на концерты «Би-2» придают своей музыке кинозвучание «Калинов мост» отметит юбилей «Оружия»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни56
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»16
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение