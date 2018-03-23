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«ВКонтакте» запускает конкурс для молодых музыкантов
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«ВКонтакте» запускает конкурс для молодых музыкантов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Заявки на участие в конкурсе можно подать до 1 мая.
Социальная сеть «ВКонтакте» запустили конкурс молодых исполнителей, победитель которого выступит на VK Fest в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в группе фестиваля.
«Приглашаем начинающих исполнителей побороться за место на VK Fest 2018 и выступить на одной сцене с мировыми звездами!», — написали организаторы VK Fest.
В конкурсе могут принять участие исполнители любых музыкальных направлений. На фестивале будут четыре сцены с различной музыкой: популярной, альтернативной, электронной, а также классической и джазом.
Заявки можно отправить до 1 мая, после чего 15 числа организационный комитет выберет десять лучших исполнителей, которые пройдут до этапа голосования в группе фестиваля. И уже пользователи соцсети выберут, кого хотят увидеть на сцене.
VK Fest пройдет 28 и 29 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга уже в четвертый раз.
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