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«ВКонтакте» запустил официальный онлайн-магазин товаров с символикой социальной сети
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«ВКонтакте» запустил официальный онлайн-магазин товаров с символикой социальной сети 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Фото: Петербургский дневник
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила официальный онлайн-магазин товаров с ее символикой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«ВКонтакте» заработал официальный магазин товаров с символикой социальной сети. На старте в VK Shop можно купить толстовки, свитшоты и футболки с одним из главных талисманов «ВКонтакте» — изображением собаки Спотти, а также теплые пледы и мягкие игрушки. Ассортимент магазина будет обновляться, в этом году в VK Shop появятся другие товары: значки, стикеры, новые модели футболок и кофт», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что магазин работает в виде приложения сообщества vk.com/shop с и доступен на всех устройствах. Оплатить покупку можно как с карты, так и наличными при получении. Товары доставляются по всей России.
«Раньше вещи с нашей символикой можно было получить в подарок, но теперь любой желающий сможет пополнить гардероб коллекцией от «ВКонтакте». Все предметы сделаны со вкусом и любовью к деталям: используются только качественные материалы, а на каждой вещи есть ярлычок с логотипом VK», — приводит пресс-служба комментарий директора по маркетингу «ВКонтакте» Александра Круглова.
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