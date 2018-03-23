«ВКонтакте» запустил официальный онлайн-магазин товаров с символикой социальной сети 

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила официальный онлайн-магазин товаров с ее символикой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«ВКонтакте» заработал официальный магазин товаров с символикой социальной сети. На старте в VK Shop можно купить толстовки, свитшоты и футболки с одним из главных талисманов «ВКонтакте» — изображением собаки Спотти, а также теплые пледы и мягкие игрушки. Ассортимент магазина будет обновляться, в этом году в VK Shop появятся другие товары: значки, стикеры, новые модели футболок и кофт», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что магазин работает в виде приложения сообщества vk.com/shop с и доступен на всех устройствах. Оплатить покупку можно как с карты, так и наличными при получении. Товары доставляются по всей России.
«Раньше вещи с нашей символикой можно было получить в подарок, но теперь любой желающий сможет пополнить гардероб коллекцией от «ВКонтакте». Все предметы сделаны со вкусом и любовью к деталям: используются только качественные материалы, а на каждой вещи есть ярлычок с логотипом VK», — приводит пресс-служба комментарий директора по маркетингу «ВКонтакте» Александра Круглова.