«ВКонтакте» запустил официальный онлайн-магазин товаров с символикой социальной сети

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила официальный онлайн-магазин товаров с ее символикой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«ВКонтакте» заработал официальный магазин товаров с символикой социальной сети. На старте в VK Shop можно купить толстовки, свитшоты и футболки с одним из главных талисманов «ВКонтакте» — изображением собаки Спотти, а также теплые пледы и мягкие игрушки. Ассортимент магазина будет обновляться, в этом году в VK Shop появятся другие товары: значки, стикеры, новые модели футболок и кофт», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что магазин работает в виде приложения сообщества vk.com/shop с и доступен на всех устройствах. Оплатить покупку можно как с карты, так и наличными при получении. Товары доставляются по всей России.