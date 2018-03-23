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Во ВКонтакте заработал официальный магазин одежды и сувениров
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Во ВКонтакте заработал официальный магазин одежды и сувениров 

Ferra.ru 18 часов назад
Фото: Собака
Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске официального магазина товаров с символикой социальной сети. На старте в VK Shop можно купить толстовки, свитшоты и футболки с одним из главных талисманов ВКонтакте — изображением собаки Спотти, а также тёплые пледы и мягкие игрушки.
Ассортимент магазина планируется обновлять. В этом году в VK Shop должны появиться другие товары, в том числе значки, стикеры, новые модели футболок и кофт.
Магазин работает в виде приложения сообщества vk.com/shop и доступен на всех устройствах. Оплатить покупку можно как с карты, так и наличными при получении, товары доставляются по всей России. Точная стоимость и сроки доставки рассчитываются в корзине в зависимости от суммы покупки и веса заказа.
 Ещё 6 источников 
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