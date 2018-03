7 фактов о группе «The Rasmus». Готовимся в приему «горячих финских парней» в Нижний Новгород

Факт № 1 В это сложно поверить, но на момент выхода первого полноценного альбома — «Peep», — который приобрел золотой статус, участникам группы было всего по 16 лет. А что делали вы в 11-м классе?..

Факт № 2 В 2004 году в Москве The Rasmus получили премию MTV за лучший клип на песню In The Shadows. Вы наверняка слышали эту композицию, даже если далеки от всего, что связано с рок-музыкой.

Факт № 3 В 1998 году в группу пришел барабанщик Аки Хакала. С тех пор состав The Rasmus не менялся уже 20 лет! Кстати, до прихода в группу Аки был их ярым фанатом и даже помогал продавать сувениры перед концертами.

Факт № 4 «Тотемное животное вокалиста группы Лаури Юлёнен — птица, — говорит поклонница The Rasmus Наталия Костромина. — Долгое время он вставлял перья в прическу, а дарили их фанаты: на концертах и даже присылали почтой».

Факт № 5 Клип на песню Wonderman из нового альбома группы снимали на площадке, где велись съемки фантастического боевика «Рендель» (2017 год, Финляндия). Текст песни перекликается с сюжетом фильма.

Факт № 6 Иногда The Rasmus играют и поют русские песни. На русском же языке. Смотрим, как это выглядит, на видео:

Факт № 7 Сейчас группа гастролирует по России и сегодня парни приехали в Челябинск. На очереди — Оренбург, Самара и, наконец, Нижний Новгород. До встречи на концерте в Milo Concert Hall 29 марта!