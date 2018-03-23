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7 фактов о группе The Rasmus. Встречаем «горячих финских парней» в Нижнем Новгороде
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7 фактов о группе The Rasmus. Встречаем «горячих финских парней» в Нижнем Новгороде 

nn.ru 6 минут назад
Фото: nn.ru
Факт № 1  В это сложно поверить, но на момент выхода первого полноценного альбома — Peep, — который приобрел золотой статус, участникам группы было всего по 16 лет. А что делали вы в 11-м классе?..
Факт № 2  В 2004 году в Москве The Rasmus получили премию MTV за лучший клип на песню In The Shadows. Вы наверняка слышали эту композицию, даже если далеки от всего, что связано с рок-музыкой.
Факт № 3  В 1998 году в группу пришел барабанщик Аки Хакала. С тех пор состав The Rasmus не менялся уже 20 лет! Кстати, до прихода в группу Аки был другом группы и даже помогал продавать сувениры перед концертами.
Факт № 4  — Тотемное животное вокалиста группы Лаури Юлёнен — птица, — говорит поклонница The Rasmus Наталия Костромина. — Долгое время он вставлял перья в прическу, а дарили их фанаты: на концертах и даже присылали почтой.
Факт № 5  Клип на песню Wonderman из нового альбома группы снимали на площадке, где велись съемки фантастического боевика «Рендель» (2017 год, Финляндия). Текст песни перекликается с сюжетом фильма.
Факт № 6  Иногда The Rasmus играют и поют русские песни. На русском же языке. Мы сделали подборку видео:
Факт № 7  Сейчас группа гастролирует по России, и сегодня парни приехали в Челябинск. На очереди — Оренбург, Самара и, наконец, Нижний Новгород. До встречи на концерте в Milo Concert Hall 29 марта!
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