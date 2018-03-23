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Принесут ли «Песни» ямальцу миллионы
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Принесут ли «Песни» ямальцу миллионы 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Завтра, 24 марта, рэп-исполнитель из Муравленко Артём Риго выступит в шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Артём рассказал журналистам «Ноябрьск 24», что проект выбрал сознательно, ведь «Песни» — это единственное сегодня шоу, где он может продемонстрировать талант именно в этом музыкальном жанре.
«Я хотел бы поработать и с Тимати, и с Максимом Фадеевым. За каждым из них огромное количество успешных исполнителей, и оба работали с хип-хоп-исполнителями», — сказал он.
О композиции, которую будет исполнять музыкант, пока предпочитает не распространяться. В Муравленко он занимался джазовым вокалом, затем стал пробовать себя в рэпе.
«Родные поддерживают меня в моем творчестве и очень хорошо отнеслись к решению принять участие в проекте. Они рады, что я не сижу на месте и занимаюсь тем, что мне нравится», — рассказал Артём.
Напомним, премьера шоу «Песни» прошла 10 февраля. Главный приз проекта — 5 млн рублей и контракт с известным продюсерским лейблом. Наставники шоу — Тимати (Black Star) и Максим Фадеев (MALFA).
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