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«Царицынская опера» готовит программу к ЧМ-2018
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«Царицынская опера» готовит программу к ЧМ-2018 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские артисты оперы и балета готовят специальную программу для чемпионата мира по футболу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, зрители увидят два самых популярных балета — «Жизель» Адольфа Адана и «Лебединое озеро» Петра Чайковского.
Музыкальным событием года станут опера «Тоска» Джакомо Пуччини — спектакль на итальянском языке — и концерт-феерия «Слава чемпионов», в котором прозвучат произведения разных жанров. Отметим, что ранее последние можно было услышать на прошлых чемпионатах мира по футболу в разных странах-победительницах.
Оперные артисты и зрители вспомнят легендарные эпизоды побед, вошедшие в энциклопедию футбольной славы.
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