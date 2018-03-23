Камила Кабельо призналась, что любит Шона Мендеса

Одной из первых на выход новой песни Шона Мендеса (Shawn) «In» отреагировала Камила Кабельо (Camila). Певица разместила мелодию в своем, подписав: «Я подсела на нее! Это моя любимая песня из выпущенных тобой. Люблю тебя!» В конце сообщения Камила поставила четыре сердечка.

Как оказалась, новая композиция стала особенной и для самого музыканта. Может быть, Камила знает что-то, чего не знаем мы?

Прежде чем поделиться песней, Шон опубликовал в своем важное сообщение для поклонников. «Перед тем, как выйдет эта песня, я хотел сказать вам, что я просто невероятно рад, что вы ее услышите. Я знаю, что я мало активничал во время работы над альбомом, поэтому мне очень хочется поблагодарить всех, кто был рядом и поддерживал меня», — поблагодарил фанатов музыкант.

«Это самая дорогая моему сердцу песня из всех, что я когда-либо писал», — добавил Шон. Это насторожило его подписчиков. Уж не связано ли это с юной певицей?

Слухи о том, что Шон и Камила встречаются, начались еще с их совместного посещения пиццерии в Нью-Йорке. По словам очевидцев, они «стояли очень близко друг к другу и держались за руки». И хотя в далеком-ом Камила заверяла Джеймса Кордена (James), что она «у Шона во френдзоне», а пару лет спустя по сети поползли слухи о романе Шона с моделью Хейли Болудин (Hailey), многие все еще наедеяться на то, что звездная парочка просто не хочет раскрывать всю правду.

Собственно, почему Джастину и Селене можно, а им — нельзя? Каждый имеет право на свою личную жизнь. До тех пор, конечно, пока папарацци не удастся подловить удачный кадр…