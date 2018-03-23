Бард Сергей Никитин провел вечер песни 

17 марта прошел музыкальный вечер «Никитинские встречи», организованный Центром художественного образования «Воробьевы горы». Известный бард, композитор и заслуженный деятель искусства РФ Сергей Никитин исполнил песни для слушателей.
В концерте приняли участие представители талантливой молодежи — юные стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова — Карина Тер-Казарян (фортепиано), Оливия Козлова (скрипка), Евгения Родина (фортепиано), Александр Рублёв (труба), Анастасия Кузьмина (виолончель), Александра Никифорова (флейта), воспитанники клуба самодеятельной песни «Надежда» (руководитель Дмитрий Матюшин), юные исполнители, лауреаты детского фестиваля «Слушай и скажи» Полина и Алёна Пчелинцевы, Майя Незнамова, Наташа Богданова.
Выступили для слушателей композитор, автор-исполнитель Пётр Климов с дочерью Варей, автор-исполнитель Владимир Щукин и ансамбль клуба самодеятельной песни МИФИ.
Для слушателей прозвучали любимые песни, многие радовались встрече с друзьями и благодарили организаторов «Никитинских встреч».