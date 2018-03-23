Бард Сергей Никитин провел вечер песни

17 марта прошел музыкальный вечер «Никитинские встречи», организованный Центром художественного образования «Воробьевы горы». Известный бард, композитор и заслуженный деятель искусства РФ Сергей Никитин исполнил песни для слушателей.

Для слушателей прозвучали любимые песни, многие радовались встрече с друзьями и благодарили организаторов «Никитинских встреч».