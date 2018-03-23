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Арбенина о блокировке в Instagram
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Арбенина о блокировке в Instagram 

Клео.Ру 50 минут назад
Фото: Клео.Ру
Потенциальный хит «Инстаграм» Диана Арбенина создала в декабре прошлого года. И теперь представляет свою новую работу публике. Это песня о новой любви, той самой, что случается в социальных сетях.
Вчера композиция была представлена на Youtube, и публика приняла новую песню вполне благосклонно: «Попсой попахивает, но в целом хорошо», «Отличная вещь! Мне очень нравится! Западает в душу. Спасибо вам за сей шедевр!», «Аранжировка отличная, бодрый ритм, жаль, что слова не очень радуют. Нет той глубокой вовлеченности, идиом и афоризмов, что у Вас потрясно получаются!»
Сама Диана ранее призналась, что написала песню для конкретного человека. «Я познакомилась с ним именно в инстаграме, случайно зайдя на его страницу. Мы начали переписываться и вскоре встретились. То, что происходит между нами сейчас, это какое-то чудо. Такой полноценной любви я не испытывала давно. Оба мы сложные люди и не всегда понимаем друг друга, что объяснимо между творческими людьми. Он тоже музыкант, и у нас уже есть кое-какие планы».
По словам артистки, Insta ей нравится и она сама ведет свой блог. «Я редко делаю публикации с фото, в основном публикую видео. Люблю читать комментарии, мне интересно, что пишут мне люди. Иногда отвечаю, и начинается неформальное общение».
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