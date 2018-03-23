Лекция-концерт-перформанс и сказки роботов на «Золотой маске в городе»

«Золотая маска в городе» — спецпроект театрального фестиваля «Золотая маска», серия событий разного масштаба, которые происходят в самых неожиданных местах и становятся частью привычной жизни.

Ключевая идея проекта — показать, что театр гармонично существует в городе, он многообразен и открыт зрителям. Театральные коллективы, которые участвуют в конкурсной программе «Золотой маски» буквально выходят на улицу, чтобы сыграть отрывки из своих спектаклей. Такие показы проходят в аэропортах и на вокзалах, библиотеках и музеях, на рынках и в парках, в кафе и магазинах. В 2017 году их увидели 1 800 000 человек.

" — Выключи это!" (Александринский театр, Санкт-Петербург. Лекция-концерт-перформанс) Гостей ждет лекция нового формата. Это одновременно и концерт, и спектакль, и медиапрезентация. Гид по истории электронной танцевальной музыки. С использованием театральных и медиатехнологий лекторы расскажут о развитии электронной танцевальной музыки 60-90-х годов от самодеятельных опытов первых ямайских МС до берлинских рейвов. Текст, музыка, фото, видео, инфографика, сценический свет и проекции объединяются в сценическое действо. Слушателям открывается «кухня» создания электронной музыки. После перформанса состоится выступление культового музыканта Long Arm!

Фрагмент спектакля «Сказки роботов о настоящем человеке», театр «Трикстер» Действие спектакля, созданного по сказке Станислава Лема «О королевиче Ферриции и королевне Кристалле» из сборника «Сказки роботов», происходит в фантастической псевдо-средневековой вселенной. Место людей там занимают роботы. О человеке же они говорят, как о существе необычном и опасном и противопоставляют его прекрасной и совершенной расе роботов, обитающей на своих сказочных планетах. Надеемся, что юные представители «опасного» для роботов человечества придут на показ в хорошем добром настроении и развеют страхи инопланетных существ!