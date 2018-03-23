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К 140-летию Рахманинова в московском храме пройдет всенощная на его музыку
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К 140-летию Рахманинова в московском храме пройдет всенощная на его музыку 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. «Всенощная» Сергея Рахманинова прозвучит на богослужении 24 марта в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Об этом в пятницу сообщил ТАСС регент храма, руководитель Московского синодального хора Алексей Пузаков.
"Это исполнение всемирно известного духовного сочинения, одной из вершин творчества Рахманинова, приурочено к 140-летию со дня рождения композитора, которое отмечается 1 апреля", — отметил Пузаков. «Произведение редко исполняется в храмах, тем более полностью, так как оно отличается сложностью. А в советское время по идеологическим причинам эта замечательная музыка была вообще почти забыта», — отметил регент.
Традиция исполнять в храме ежегодно в одну из суббот Великого поста «Всенощную» Рахманинова, а в годовщину смерти Чайковского — его «Литургию» была возрождена Алексеем Пузаковым в 2009 году. В 1950-е годы эти произведения, которые более никогда не исполнялись на концертах, а ноты их были изъяты из библиотек, удавалось исполнять в храме выдающемуся регенту Николаю Матвееву, учителю Пузакова.
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