В Черемушках отпразднуют Международный день театра

Интерактивное историческое путешествие в историю оперетты пройдет в малом зале центра культуры и искусства «Меридиан». Праздник приурочен к Международному дню театра и состоится 26 марта.

«Оперетта — жанр удивительный. Внутри него прекрасно уживаются слово, сценическое действие, музыка и хореография. Настоящее наслаждение. И нет лучше повода для знакомства с ней, чем Международный день театра! Гостей «Меридиана» ждет интерактивное путешествие в театрально-музыкальную историю, в рамках которого прозвучат отрывки из самых известных произведений, определивших форму и содержание жанра на годы и века вперед», — передают организаторы.

В концерте принимают участие победитель и лауреат столичных музыкальных конкурсов ансамбль «Пробуждение чувств» под руководством Виталия Ушенина, а также лауреаты международных конкурсов, артисты Московского государственного театра Оперетты Василина Дайнеко и Иван Степанищев. Начало мероприятия запланировано на 19:00.