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В Черемушках отпразднуют Международный день театра
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В Черемушках отпразднуют Международный день театра 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Интерактивное историческое путешествие в историю оперетты пройдет в малом зале центра культуры и искусства «Меридиан». Праздник приурочен к Международному дню театра и состоится 26 марта.
«Оперетта — жанр удивительный. Внутри него прекрасно уживаются слово, сценическое действие, музыка и хореография. Настоящее наслаждение. И нет лучше повода для знакомства с ней, чем Международный день театра! Гостей «Меридиана» ждет интерактивное путешествие в театрально-музыкальную историю, в рамках которого прозвучат отрывки из самых известных произведений, определивших форму и содержание жанра на годы и века вперед», — передают организаторы.
В концерте принимают участие победитель и лауреат столичных музыкальных конкурсов ансамбль «Пробуждение чувств» под руководством Виталия Ушенина, а также лауреаты международных конкурсов, артисты Московского государственного театра Оперетты Василина Дайнеко и Иван Степанищев. Начало мероприятия запланировано на 19:00.
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