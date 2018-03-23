В Музее грампластинок дошколята слушают сказки и радиоспектакли

В школе №1368 на одной из образовательных площадок для детей дошкольных групп открылся Музей «Мир пластинок».

В рамках проекта «Электронный музей „Дошколёнок“» в музее «Мир пластинок» дети знакомятся с наследием советского кино, анимации и музыки. Среди экспонатов музея виниловый проигрыватель, более 30 пластинок и антикварный патефон. В ретро-музее дошкольники проводят развлекательные викторины и слушают лекции об истории звукозаписи. «Дети слушают сказки Г. Х. Андерсена, К. И. Чуковского, А. Л. Барто, А. Н. Толстого, песни из советских мультфильмов и сказок, участвуют в познавательных играх, — рассказала методист образовательной площадки №1 школы № 1368 Татьяна Рябцева. — Пластинки возвращают нас в особый мир детства. У некоторых педагогов и родителей дома сохранились пластинки, которые они принесли в детский сад. Мы хотим сохранить связь поколений и хрупкий мир детства, который может уйти безвозвратно».

Дошколятам на занятиях рассказывают об истории появления винилового проигрывателя, различиях жестких и гибких грампластинок, которые в советское время вкладывались в музыкальные журналы. Дети участвуют в развивающей игре «Угадай мелодию» — ребята сами включают ретро аппаратуру и соревнуются в знании мотивов популярных детских песен «Два веселых гуся», «Пусть бегут неуклюже», «Антошка», «В лесу родилась елочка».