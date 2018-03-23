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Алсу нарушила молчание
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Алсу нарушила молчание 

7 Дней 55 минут назад
Фото: 7 Дней
Алсу рассказала поклонникам о событии, которого те ждали с огромным нетерпением больше года. Певица объявила о премьере новой песни «Не молчи». «Я очень ждала этот день, чтобы поделиться с вами важным для меня событием! Вы давно просили от меня новый хит. Не могла подвести ваши ожидания! С огромным волнением и душевным трепетом представляю сегодня новую песню „Не молчи“. И пусть в этот юбилейный для меня год это будет первый сюрприз для вас», — интригует поклонников Алсу. В скором времени она пообещала представить клип на эту композицию. Кроме этого она готовит новую концертную программу, которую фанаты увидят уже осенью.
Новая песня Алсу о любовных страданиях обещает стать хитом наступившей весны. В соцсетях горячо приняли премьеру певицы. Фанаты пишут самые положительные рецензии на композицию. «Алсу! Отличная песня! Поздравляю с премьерой», «Песня уже стоит на повторе в плеере», «Эксперимент себя оправдал. Новый репертуар — супер!» — пишут певице. Действительно, стиль новой композиции несколько отличается от «старого» творчества Алсу. Не так давно певица объявила о том, что хочет попробовать себя в новом жанре. «Мой новый репертуар не совсем привычный: он более современный и танцевальный», — рассказывала Алсу в интервью.
Напомним, что весной 2016 года Алсу ушла в декретный отпуск. Летом того же года артистка стала мамой в третий раз, родив в Израиле долгожданного сына Рафаэля. Исполнительница оберегает малыша и не публикует его фото в соцсетях. Алсу приняла решение не показывать сына даже со спины (как часто делают звезды).
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